Друг Малкома рассказал, как познакомился с экс-игроком «Зенита»

Друг Малкома Лоран Лопес Де Матос рассказал, как познакомился с экс-игроком «Зенита».

«Я родился во Французской Гвиане. Это рядом с Бразилией. В 15 лет переехал во Францию, играл за «Бордо». В 18 познакомился с Малкомом. С тех пор он сильно изменился? Нет. Такой же позитивный, у него очень добрая душа. Мы настолько сдружились, что Малком мне как брат!» - приводит слова Де Матоса «СЭ».

Напомним, что 3 августа «Зенит» объявил о переходе Малкома в «Аль-Хиляль». Бразилец выступал за команду с августа 2019 года. В прошедшем сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 23 мяча в 26 матчах РПЛ. Всего на счету Малкома 42 гола и 24 результативные передачи в 109 матчах за «Зенит».