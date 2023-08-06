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Деменко назвал причину прогресса «Спартака» в текущем сезоне РПЛ

Мнение экс-игрока сборной России.
06 августа 2023 09:22
автор: Виталий Овсянников

47-летний экс-футболист Максим Деменко, ранее выступавший за «Зенит» и «Спартак», подвел итоги матча 3-го тура РПЛ, в котором красно-белые разгромили казанский «Рубин» со счётом 4:1.

По его мнению, московский клуб прибавляет с каждой игрой. Деменко видит причину прогресса команды в появившейся уверенности и качественной скамейке запасных.

«Мы видим, что и Джикия не попадал в состав, а сегодня играл с первых минут. «Спартак» хорошо смотрелся и после забитого «Рубином» мяча все равно спокойно играл и довел матч до логичного завершения, хотя «Рубин» однозначно понимал, что в открытый футбол с красно-белыми играть нельзя», — заявил Деменко в интервью «Газета.Ру».

источник: «Газета.Ru»
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