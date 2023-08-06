«Есть задача по возможности найти усиление». Гендиректор «Спартака» - о работе на трансферном рынке

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал о работе клуба в текущее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что красно-белые могут подписать защитника «Олимпиакоса» Олега Рябчука.

«Планируется ли еще усиление? Посмотрим. Я говорил еще в прошлый раз, что нет задачи набрать какое-то число игроков. Есть задача по возможности найти усиление. Если посмотреть на данный момент, то мы в принципе уже имеем хорошую команду», - заявил Малышев в интервью «Советскому спорту».

На данный момент «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице. У красно-белых 9 очков в трех матчах.