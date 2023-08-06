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Гендиректор «Спартака» Малышев оценил дебют Медины за красно-белых

Ранее футболист защищал цвета другого клуба из Москвы.
06 августа 2023 09:46
автор: Никита Плохих

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался относительно игры новичка клуба Хесуса Медины.

Отметим, что полузащитник перешел в стан красно-белых перед началом сезона, покинув ЦСКА. Медина дебютировал за «Спартак» в матче третьего тура с «Рубином». Хесус забил гол спустя 45 секунд после того, как появился на поле.

«Моментальный гол. Нужно посмотреть в истории «Спартака», было ли такое, чтобы кто-то быстрее забивал. Прекрасно сыграл», - заявил Малышев в интервью «Советскому спорту».

На данный момент «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице. У красно-белых 9 очков в трех матчах.

источник: «Советский спорт»
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