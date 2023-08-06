ЦСКА предложили подписать контракт с экс-игроком «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии

Представители бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Джесси Лингарда предложили ЦСКА подписать контракт с футболистом, рассказал директор по коммуникациям московского клуба Кирилл Брейдо.

«Он был предложен. Его кандидатура обсуждается. Но вы должны понимать, что формулировка «кандидатура обсуждается» применима к очень многим футболистам на ежедневной основе, потому что есть скауты, посредники присылают разные ссылки на Transfermarkt», — приводит слова Брейдо РИА Новости.

Напомним, что Лингард находится в статусе свободного агента. Последним клубом 30-летнего игрока был «Ноттингем Форест».