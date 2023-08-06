Друг Малкома: он светился от счастья, когда получил российский паспорт

Друг Малкома Лоран Лопес Де Матос рассказал о эмоциях бразильца, когда он получил российское гражданство.

«Малком действительно хотел получить паспорт России. Когда это произошло, прямо светился от счастья. А дальше ему предложили огромный контракт в Саудовской Аравии. В данной ситуации ни он, ни «Зенит» не могли сказать «нет». Если бы не вариант с «Аль-Хилялем», Малком бы точно остался», — сказал Лопес Де Матос в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

По мнению друга Малкома, история бразильского футболиста в России ещё не закончена. Лопес Де Матос предполагает, что через три года он может вернуться в «Зенит».

Напомним, Малком получил российское гражданство в феврале 2023 года.