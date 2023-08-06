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Друг Малкома: он светился от счастья, когда получил российский паспорт

Бразилец выступал за «Зенит» с 2019 по 2023 год.
Друг Малкома: он светился от счастья, когда получил российский паспорт
06 августа 2023 09:56
автор: Виталий Овсянников
автор фото: РИА Новости

Друг Малкома Лоран Лопес Де Матос рассказал о эмоциях бразильца, когда он получил российское гражданство.

«Малком действительно хотел получить паспорт России. Когда это произошло, прямо светился от счастья. А дальше ему предложили огромный контракт в Саудовской Аравии. В данной ситуации ни он, ни «Зенит» не могли сказать «нет». Если бы не вариант с «Аль-Хилялем», Малком бы точно остался», — сказал Лопес Де Матос в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

По мнению друга Малкома, история бразильского футболиста в России ещё не закончена. Лопес Де Матос предполагает, что через три года он может вернуться в «Зенит».

Напомним, Малком получил российское гражданство в феврале 2023 года.

источник: «Спорт-Экспресс»
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