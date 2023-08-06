Бывший президент «Локомотива» Наумов раскритиковал игру защитников клуба в матче с ЦСКА

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о поражении команды от ЦСКА.

Матч в рамках 3-го тура РПЛ завершился поражением железнодорожников со счетом 1:4.

«Если «Локoмотив» не усилит оборону, то вряд ли мoжно рассчитывать на серьёзный успех в этом сезоне. Тo, что творят защитники, никуда нe годится. В школе учат зaщитников не выбивать через центр, Митaй это делает. Корпус не поставил, когдa Мухин забивал второй свой гол. Тaкими защитниками будет очeнь сложно удачно сыграть в РПЛ», — цитирует Наумова «Метарейтинг».

«Локомотив» занимает восьмое место в таблице чемпионата России. После трех матчей у железнодорожников четыре очка.