В ЦСКА поделились информацией о трансфере Давилы

Директор по коммуникация ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, как обстоят дела с подписание нападающего Виктора Давилы, выступающего за мексиканский клуб «Леон».

«На данный момент деньги за Давилу в пути. Правда, что деньги идут через четыре страны? Если буду как-то комментировать путь, то его может не стать. Ждет ли его клуб? В процессе. Пока он никуда не вылетал. Давила никуда не может улететь пока его опция не будет активирована, он на контракте с клубом», — приводит слова Брейдо «СЭ».

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни Виктор Давила прилетит в Москву с целью пройти медицинский осмотр, после чего будет заключен контракт. Сообщается, что ЦСКА предложил форварду соглашение до 2027 года.

В минувшем сезоне 25-летний форвард сыграл за «Леон» 31 матч, забил 10 голов и оформил четыре результативных передачи. Также на его счету один матч за сборную Чили.