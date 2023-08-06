Бывший нападающий «Спартака» Понсе перешел в АЕК

Экс-форвард «Спартака» Эсекьель Понсе продолжит карьеру в чемпионате Греции.

Футболист подписал соглашение с АЕКом из Афин. Контракт с Понсе рассчитан до лета 2027 года. Эсекьель будет выступать за АЕК под 14-м номером.

Отметим, что аргентинец уже играл за афинскую команду с июля 2018 до лета 2019 года. Ранее он выступал за испанский «Эльче», в составе которого провёл 50 матчей и отметился семью забитыми голами.

В составе московского «Спартака» нападающий выходил на поле 73 раза. Понсе в матчах за клуб РПЛ отличился 25 голами и пятью результативными передачами.