Игнатов рассказал, как «Спартаку» показывать стабильную игру в новом сезоне

23-летний российский футболист Михаил Игнатов, выступающий за «Спартак» на позиции полузащитника, высказался о том, как московскому клубу показывать стабильную игру в течение всего сезона.

«Если мы добываем преимущество, то должны спокойно доводить матчи до конца. В некоторых матчах были нервозные концовки. Нам надо научиться спокойно удерживать преимущество до конца. Это ключ к стабильности», - заявил Игнатов в интервью изданию «Чемпионат».

Также полузащитник добавил, что задачу сохранения концентрации до финального свистка команда отрабатывает на тренировках.