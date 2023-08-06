Публикация женской сборной США разозлила австралийцев и «Мельбурн Виктори»

В официальных социальных сетях женской сборной США по футболу была опубликована фотография из Мельбурна. Под снимком австралийского города было написано: «под огнями Мелби».

Данная публикация вызвала масштабный негатив как со стороны австралийских болельщиков, так и местных СМИ. Официальный аккаунт клуба «Мельбурн Виктори» прокомментировал запись словами: «Что, простите?».

Австралийцы разозлились из-за того, что американцы «сократили» название города Мельбурн.

Форвард сборной США Алекс Морган заявила: «Я не знала, что сокращение названия города вызывает такой негатив. Австралийцы говорят «brekkie» вместо «breakfast» (завтрак), и я думала, что «Мелби» — это продолжение тенденции. Но мы будем называть их так, как они хотят. Мельбурн». Слова футболистки приводит издание Pro Soccer Wire.