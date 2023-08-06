Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Галямин назвал лучшего форварда РПЛ на данный момент

Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Галямин назвал форварда Федора Чалова лучшим нападающим РПЛ на текущий момент.

В матче 3-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (4:1) игрок армейцев забил один гол.

«Чалов ничем не удивил сегодня. Он играл на привычном высоком уровне. Вероятно, он сейчас лучший нападающий чемпионата. А Мухин забил два красивейших гола, хотя это не его задача. Он растёт как футболист», — цитирует Галямина «Метарейтинг».

На данный момент Чалов является лучшим бомбардиром чемпионата РПЛ. В его активе четыре мяча.