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Федотов: объясняли Медине, что значит наше противостояние, но он почти ничего не понял

Летом 2023 года парагваец перешёл из ЦСКА в «Спартак».
Федотов: объясняли Медине, что значит наше противостояние, но он почти ничего не понял
06 августа 2023 10:54
автор: Виталий Овсянников
автор фото: ФК «Рубин»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился впечатлениями от дебюта своего экс-подопечного Хесуса Медины за московский «Спартак».

«Нормально, это жизнь. Объясняли Медине, что значит наше противостояние, но он мало что понял. Его карьера развивается по заслугам, по крайней мере финансово. Могу лишь пожелать удачи», — цитирует Федотова «Матч ТВ».

Напомним, Медина перешёл из ЦСКА в «Спартак» летом 2023 года. Вчера, 5 августа, он дебютировал в составе красно-белых в матче против «Рубина». Парагваец вышел на замену на 59-й минуте и уже спустя 40 секунд после выхода на поле забил гол. Встреча завершилась победой «Спартака» со счетом 4:1.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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