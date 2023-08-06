Друг Малкома заявил, что Клаудиньо останется в «Зените»

Лоран Лопес Де Матос, друг Малкома, рассказал о будущем Клаудиньо в «Зените».

«Ему нравится в «Зените», со всеми отлично ладит. На мой взгляд, Малком и Клаудиньо вообще были лучшими в клубе. Сейчас один ушел. Поэтому лучший теперь Клаудиньо (Смеется). Думаю, он останется, для него это хорошая возможность развиваться», - сказал Лоран Лопес «СЭ».

Добавим, Клаудиньо перешёл в «Зенит» из «РБ Брагантино» в августе 2021 года. С тех пор за петербуржцев он провёл 65 матчей, забил 16 голов и отдал 17 результативных передач. Он является двукратным чемпионом России и дважды выиграл Суперкубок страны.