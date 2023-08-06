«Спартак» продлит контракт с Георгием Джикией ближе к зиме

Сегодня, 6 августа, издание «Спорт-Экспресс» сообщает о том, что ближе к зиме руководство «Спартака» продлит контрактное соглашение с Георгием Джикией.

Согласно информации источника, контракт будет продлен, независимо от пункта о 60 процентах игр, которые Джикия должен провести для активации данной опции.

Напомним, 29-летний центральный защитник выступает за «Спартак» с января 2017 года. В составе красно-белых он становился чемпионом России, а также выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Встреча 3-го тура РПЛ-2023/24 против «Рубина» стал для Джикии 150-й за «Спартак» с капитанской повязкой.

Текущее контрактное соглашение защитника рассчитано до середины 2024 года.