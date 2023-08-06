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«Спартак» продлит контракт с Георгием Джикией ближе к зиме

Защитник выступает за красно-белых с 2017 года.
06 августа 2023 11:14
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 6 августа, издание «Спорт-Экспресс» сообщает о том, что ближе к зиме руководство «Спартака» продлит контрактное соглашение с Георгием Джикией.

Согласно информации источника, контракт будет продлен, независимо от пункта о 60 процентах игр, которые Джикия должен провести для активации данной опции.

Напомним, 29-летний центральный защитник выступает за «Спартак» с января 2017 года. В составе красно-белых он становился чемпионом России, а также выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Встреча 3-го тура РПЛ-2023/24 против «Рубина» стал для Джикии 150-й за «Спартак» с капитанской повязкой.

Текущее контрактное соглашение защитника рассчитано до середины 2024 года.

источник: «Спорт-Экспресс»
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