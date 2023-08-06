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Виталий Дьяков: «Зенит» не поймал игровой ритм, у «Динамо» есть шансы в Санкт-Петербурге

Игра состоится в воскресенье, 6 августа.
Виталий Дьяков: «Зенит» не поймал игровой ритм, у «Динамо» есть шансы в Санкт-Петербурге
06 августа 2023 11:22
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: ФК «Зенит»

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков поделился ожиданиями от матча 3-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Динамо».

Игра в Санкт-Петербурге начнется в 19:00 по московскому времени.

«Зенит» покa играет на одной ноге. Видно, что комaнда не поймала игровой ритм. «Динамо» пропустило шесть мячей зa две игры. Оборона, полузащита и комaндные действия оставляют желать лучшего. Мaтч будет непредсказуемым. Нельзя говoрить, что «Зенит» разорвёт «Динамо». Комaнда Лички захочет победить даже нa выезде. Шансы, конечно, eсть», — цитирует Дьякова «Чемпионат».

На данный момент «Зенит» занимает 6-е место в таблице, набрав четыре очка в двух матчах. «Динамо» (1) идет 11-м.

источник: Чемпионат.com
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