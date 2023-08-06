Денисов пожелал Бонгонде продолжать забивать в каждом матче за «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов поделился впечатлениями от игры новичка красно-белых Тео Бонгонды.

В дебютном матче за москвичей он оформил ассист. В трех следующих встречах Бонгонда забивал по голу. Таким образом, он отметился результативными действиями во всех четырех играх за новый клуб.

«Он молодец, каждый матч что-то делает, либо ассист, либо гол забивает. Могу его только похвалить и пожелать ему не останавливаться на достигнутом», — сказал Денисов в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Напомним, 27-летний конголезский нападающий перешёл в «Спартак» в июле 2023 года из испанского «Кадиса». Его контракт с москвичами рассчитан до середины 2026 года.