Агент полузащитника «Спартака» Хлусевича подтвердил интерес «Болоньи» к футболисту

Олег Мавренков, представляющий интересы полузащитника московского «Спартака» Даниила Хлусевича, подтвердил информацию о том, что его клиентом заинтересована итальянская «Болонья».

«Даня очень счастлив в «Спартаке». Предложение от «Болоньи» есть, но «Спартак» продавать его не хочет», — цитирует Мавренкова «Матч ТВ».

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что «Болонья» желает приобрести 22-летнего игрока в качестве усиления позиции левого защитника.

В текущем сезоне он провёл четыре встречи за красно-белых, в которых забил два гола и оформил один ассист.

Действующее контрактное соглашение Даниила Хлусевича с красно-белыми рассчитано до середины 2026 года.