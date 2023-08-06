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Агент полузащитника «Спартака» Хлусевича подтвердил интерес «Болоньи» к футболисту

Даниил выступает за красно-белых с 2022 года.
Агент полузащитника «Спартака» Хлусевича подтвердил интерес «Болоньи» к футболисту
06 августа 2023 11:33
автор: Виталий Овсянников
автор фото: РИА Новости

Олег Мавренков, представляющий интересы полузащитника московского «Спартака» Даниила Хлусевича, подтвердил информацию о том, что его клиентом заинтересована итальянская «Болонья».

«Даня очень счастлив в «Спартаке». Предложение от «Болоньи» есть, но «Спартак» продавать его не хочет», — цитирует Мавренкова «Матч ТВ».

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что «Болонья» желает приобрести 22-летнего игрока в качестве усиления позиции левого защитника.

В текущем сезоне он провёл четыре встречи за красно-белых, в которых забил два гола и оформил один ассист.

Действующее контрактное соглашение Даниила Хлусевича с красно-белыми рассчитано до середины 2026 года.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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