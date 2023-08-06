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Даниил Денисов остался доволен дебютом Медины за «Спартак»

Медина перешел в «Спартак» из ЦСКА 10 июля.
06 августа 2023 12:29
автор: Степан Шереметьев

Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов в комментарии для «СЭ» оценил дебют Хесуса Медины за красно-белых в матче третьего тура РПЛ против «Рубина» (4:1). Парагваец вышел на поле на 58-й минуте. Менее чем через минуту после этого полузащитник забил гол.

«Молодец, забил, я отдал ему голевую передачу. Вовремя завершил кросс. Хороший кросс — хороший гол. Видно ли на тренировках, что это прямо уровень? Все равно самое важное — показывать себя на футбольном поле. Надо смотреть по проведенным матчам», — сказал Денисов «СЭ».

Напомним, что Медина перешел в «Спартак» из ЦСКА 10 июля. Матч против «Рубина» стал для 26-летнего футболиста дебютным в составе красно-белых.

источник: «Спорт-Экспресс»
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