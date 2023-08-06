«Аль-Ахли» подпишет контракт с полузащитником «Барселоны»

«Аль-Ахли» согласовывает детали сделки с «Барселоной» по трансферу полузащитника Франка Кессье.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети, 26-летний футболист ив ближайшее время пройдёт медицинское обследование в Париже перед переходом в саудовский клуб.

Ранее появилась информация, что Кессье подпишет с «Аль-Ахли» трёхлетний контракт. «Барселона» готова продать хавбека за 15 млн евро.

В минувшем сезоне Франк провёл за «Барселону» 43 матча, отметившись тремя голами и тремя результативными передачами.