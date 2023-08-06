Экс-голкипер сборной России и ЦСКА Вениамин Мандрыкин умер в возрасте 41 года

Экс-игрок московского ЦСКА и сборной России Вениамин Мандрыкин скончался в возрасте 41 года.
Напомним, 10 ноября 2010 года Мандрыкин, будучи игроком брянского «Динамо», попал в аварию, результате чего сломал позвоночник и повредил спинной мозг.
С тех пор Мандрыкин был прикован к инвалидному креслу.
30 августа бывшему голкиперу сборной могло исполниться 42 года.
Мандрыкин выступал за «Аланию», ЦСКА, «Томь», «Ростов», «Спартак-Нальчик» и брянское «Динамо». Провёл два матча за сборную России.
В составе ЦСКА он трижды становился чемпионом страны и выигрывал Кубок УЕФА.
источник: «Советский спорт»