Экс-голкипер сборной России и ЦСКА Вениамин Мандрыкин умер в возрасте 41 года

Экс-игрок московского ЦСКА и сборной России Вениамин Мандрыкин скончался в возрасте 41 года.

Напомним, 10 ноября 2010 года Мандрыкин, будучи игроком брянского «Динамо», попал в аварию, результате чего сломал позвоночник и повредил спинной мозг.

С тех пор Мандрыкин был прикован к инвалидному креслу.

30 августа бывшему голкиперу сборной могло исполниться 42 года.

Мандрыкин выступал за «Аланию», ЦСКА, «Томь», «Ростов», «Спартак-Нальчик» и брянское «Динамо». Провёл два матча за сборную России.

В составе ЦСКА он трижды становился чемпионом страны и выигрывал Кубок УЕФА.