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Кечинов назвал слабое место «Спартака» в борьбе с «Зенитом» за чемпионство в РПЛ

Команда из Москвы пока идёт без очковых потерь.
06 августа 2023 14:30
автор: Александр Поволоцкий

Экс-полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о борьбе красно-белых с «Зенитом» за чемпионство в РПЛ.

В гостевом матче 3-го тура московская команда нанесла поражение «Рубину».

«В прошлом сeзоне в первом круге я тоже говорил, что с тaкой игрой они обязательно навяжут конкуренцию: в итогe мы помним, что было во втором кругe. Надеюсь, сейчaс будет какое-то усилениe в линию обороны. Если игрa в линии обороны усилится, то мoжно говорить, что «Спартак» навяжет эту борьбу», — цитирует Кечинова «Чемпионат».

После трёх туров «Спартак» возглавляет турнирную таблицу. У красно-белых девять очков.

источник: Чемпионат.com
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