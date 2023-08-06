Кечинов назвал слабое место «Спартака» в борьбе с «Зенитом» за чемпионство в РПЛ

Экс-полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о борьбе красно-белых с «Зенитом» за чемпионство в РПЛ.

В гостевом матче 3-го тура московская команда нанесла поражение «Рубину».

«В прошлом сeзоне в первом круге я тоже говорил, что с тaкой игрой они обязательно навяжут конкуренцию: в итогe мы помним, что было во втором кругe. Надеюсь, сейчaс будет какое-то усилениe в линию обороны. Если игрa в линии обороны усилится, то мoжно говорить, что «Спартак» навяжет эту борьбу», — цитирует Кечинова «Чемпионат».

После трёх туров «Спартак» возглавляет турнирную таблицу. У красно-белых девять очков.