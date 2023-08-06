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ЦСКА отреагировал на новость о смерти Мандрыкина

06 августа 2023 14:52
автор: Александр Поволоцкий

ЦСКА выразил соболезнование родным экс-голкипера клуба Вениамина Мандрыкина.

Напомним, футболист скончался от инфаркта в возрасте 41 года. В 2010-м Вениамин попал в ДТП и сломал позвоночник. После этого Мандрыкин оказался прикован к инвалидной коляске.

«Мы выражаем соболезнования всем родным и близким. Покойся с миром, Веня!» — говорится в заявлении ЦСКА в телеграм-канале клуба.

В составе ЦСКА Мандрыкин стал обладателем Кубка УЕФА 2005 года, а также трижды выигрывал чемпионат России.

источник: ПФК ЦСКА
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