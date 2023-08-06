Газзаев выразил соболезнования в связи со смертью Мандрыкина

Бывший главный тренер ЦСКА, обладатель Кубка УЕФА — 2005 Валерий Газзаев выразил соболезнования в связи со смертью экс-голкипера армейцев Вениамина Мандрыкина.

«Хочу выразить самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким. Очень жаль, что так случилось! Вениамин был очень талантливый, уже в 16 лет он начал играть в стартовом составе чемпионской «Алании». Тогда он и зарекомендовал себя с лучшей стороны. Потом были и выступления за национальную команду, и игры за ЦСКА. Но, к сожалению, эта авария... Вениамин прошёл большой спортивный путь, оставил заметный след. Еще раз выражаю самые искренние соболезнования!» — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

Напомним, 10 ноября 2010 года Мандрыкин, будучи игроком брянского «Динамо», попал в аварию, в результате чего сломал позвоночник и повредил спинной мозг.

С тех пор Мандрыкин был прикован к инвалидному креслу.

30 августа бывшему голкиперу сборной могло исполниться 42 года.

Мандрыкин выступал за «Аланию», ЦСКА, «Томь», «Ростов», «Спартак-Нальчик» и брянское «Динамо». Провёл два матча за сборную России.

В составе ЦСКА он трижды становился чемпионом страны и выигрывал Кубок УЕФА.