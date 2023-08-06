«Аль-Ахли» сделал «Наполи» предложение о покупке полузащитника Зелиньского

«Аль-Ахли» обратился к «Наполи» по поводу трансфера итальянской команды полузащитника Петра Зелиньского.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в соцсети, клуб хочет в ближайшее время договориться о сумме сделки по 29-летнему футболисту. В случае неудачи «Аль-Ахли» переключится на хавбека «Атлетико» Маркоса Льоренте.

Отметим, что контракт Петра с «Наполи» истекает в 2024 году. Вместе с командой он выиграл чемпионат Италии, а также дошёл до четвертьфинала Лиги чемпионов.

В минувшем сезоне Зелиньски провёл 48 матчей, в которых забил семь голов и отдал десять результативных передач.