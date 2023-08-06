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Сестра Мандрыкина рассказала об обстоятельствах смерти бывшего голкипера ЦСКА

В составе клуба он стал обладателем Кубка УЕФА 2005 года.
06 августа 2023 15:30
автор: Александр Поволоцкий

Жанна Мандрыкина рассказала об обстоятельствах смерти экс‑голкипера московского ЦСКА Вениамина Мандрыкина.

Напомним, о кончине 41-летнего футболиста стало известно сегодня, 6 августа.

«Он болел, 13 лет был прикован к постели. Состояние усугубилось: печёночно‑почечная недостаточность. Умер он от инфаркта. Сегодня забрала его реанимационная бригада, скончался в приёмном покое. Не смогли ничего не сделать. Это произошло сегодня утром», — приводит слова Мандрыкиной «Матч ТВ».

В 2010-м Вениамин попал в ДТП и сломал позвоночник. После этого Мандрыкин оказался прикован к инвалидной коляске.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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