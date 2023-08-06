Гендиректор ЦСКА Бабаев — о смерти Мандрыкина: двойная трагедия и большое горе

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о смерти бывшего вратаря клуба Вениамина Мандрыкина.

Сегодня стало известно, что экс-футболист армейцев умер в возрасте 41 года.

«Веня был очень добрым и светлым человеком. Все ребята запомнят его таким. Мандрыкин был душой компании и никогда не унывал, оставался собой до самого конца. Клуб на связи с сестрой Вени. Чуть позже мы сообщим о времени и месте похорон», — цитирует Бабаева «Чемпионат».

Последние годы Мандрыкин был прикован к постели. В 2010 году он попал в ДТП и получил перелом позвоночника.