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Гендиректор ЦСКА Бабаев — о смерти Мандрыкина: двойная трагедия и большое горе

В составе клуба футболист находился c 2001 по 2010 год.
06 августа 2023 19:52
автор: Александр Поволоцкий

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о смерти бывшего вратаря клуба Вениамина Мандрыкина.

Сегодня стало известно, что экс-футболист армейцев умер в возрасте 41 года.

«Веня был очень добрым и светлым человеком. Все ребята запомнят его таким. Мандрыкин был душой компании и никогда не унывал, оставался собой до самого конца. Клуб на связи с сестрой Вени. Чуть позже мы сообщим о времени и месте похорон», — цитирует Бабаева «Чемпионат».

Последние годы Мандрыкин был прикован к постели. В 2010 году он попал в ДТП и получил перелом позвоночника.

источник: Чемпионат.com
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