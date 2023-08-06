Денисов высказался о переходе Рябчука в «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов прокомментировал возможный переход защитника «Олимпиакоса» Олега Рябчука в московский клуб.

«Конкуренция — это хорошо, несмотря на то, кто придёт и на какую позицию. Иногда на одну позицию берут много сильных игроков. Это только лишний повод прогрессировать», — приводит слова Денисова «Спорт-Экспресс».

Рябчук играет за «Олимпиакос» с января 2021 года. В прошедшем сезоне за греческую команду он сыграл 45 матчей, отметился одним забитым мячом и отдал шесть результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет четыре миллиона евро.