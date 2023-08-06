Мостовой считает, что «Спартак» будет конкурентом «Зенита»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался об игре «Спартака» в текущем сезоне.

«По составу «Спартак» сейчас можно сравнивать только с «Зенитом». Опять забил Бонгонда, хотя только пришёл — это к разговорам об адаптации. Пока там адаптируются, Бонгонда кладёт в каждом матче. «Спартак» на кураже. Он будет конкурентом «Зенита». Тем более питерцам сейчас надо набирать, а мы видим, как они немного нервничают», — цитирует Мостового «Чемпионат».

В первых трёх турах нового сезона «Спартак» одержал три победы. С девятью очками столичный клуб делит первое место с «Краснодаром» в турнирной таблице РПЛ.