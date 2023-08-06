Вячеслав Чанов: Мандрыкин был прекрасным человеком, всегда был готов прийти на помощь

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов выразил соболезнования в связи со смертью экс-голкипера армейцев Вениамина Мандрыкина.

«Земля ему пухом. Вы знаете о его регалиях, он был кандидатом в сборную, первым вратарем ЦСКА. Всегда мог прийти на помощь, мог долго играть, но трагедия эта все перечеркнула. Мне Володя Габулов тогда позвонил, рассказал об этом. Надо отдать должное ЦСКА, который поддержал его, за что клубу отдельное спасибо. Что касается Вени, сложно что-то сказать кроме того, что он был прекрасным человеком», — приводит ТАСС слова Чанова.

Мандрыкин скончался от остановки сердца 8 августа.

Напомним, 10 ноября 2010 года Мандрыкин, будучи игроком брянского «Динамо», попал в аварию, в результате чего сломал позвоночник и повредил спинной мозг.

С тех пор Мандрыкин был прикован к инвалидному креслу.

30 августа бывшему голкиперу сборной могло исполниться 42 года.

Мандрыкин выступал за «Аланию», ЦСКА, «Томь», «Ростов», «Спартак-Нальчик» и брянское «Динамо». Провёл два матча за сборную России.

В составе ЦСКА он трижды становился чемпионом страны и выигрывал Кубок УЕФА.