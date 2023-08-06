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Червиченко высказался об успешном старте «Спартака» в новом сезоне РПЛ 

Московский клуб имеет трёхматчевую победную серию в национальном первенстве. 
06 августа 2023 16:09
автор: Глеб Шевяков

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на успешное выступление красно-белых в первых трёх турах чемпионата России, а также прокомментировал разгромную победу над «Рубином» (4:1).

«Спартак» абсолютно на классе и уверенно победил «Рубин». Было видно, что у «Спартака» всё получается. Клуб вчера отлично выступил. Можно ли при усилении обороны говорить о конкуренции с «Зенитом» за чемпионство? У «Спартака» оборона продолжает быть проблемной. Покупают Рябчука: не знаю, что это за защитник. Но я бы усмирил эйфорию по поводу старта сезона в РПЛ. На сегодняшний день были обыграны команды нижней части турнирной таблицы», – приводит 56-летнего функционера «Чемпионат».

Добавим, что по итогам трёх туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице, имея в своём активе девять очков. В следующем матче чемпионата России подопечные Гильермо Абаскаля сыграют на выезде против «Урала» (11 августа).

источник: Чемпионат.com
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