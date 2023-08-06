«Сельта» в ближайшее время может подписать бывшего футболиста «Рубина»

Защитник «Селтика» Карл Старфельт может сменить клубную прописку этим летом. Об этом сообщает Sky Sports.

Как утверждает источник, «Сельта» находится в шаге от того, чтобы оформить трансфер шведского футболиста «кельтов». Сообщается, что 28-летний игрок хочет покинуть нынешний клуб по личным причинам.

Ранее появилась информация, что в услугах защитника также заинтересован московский «Спартак».

Добавим, Старфельт присоединился к «Селтику» в июле 2021 года. До перехода в шотландскую команду он на протяжении двух лет выступал за «Рубин». В прошедшем сезоне в составе клуба из Глазго он провёл 37 матчей, отличился тремя забитыми мячами и отдал одну результативную передачу.