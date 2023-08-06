Стала известна зарплата Джикии по будущему контракту со «Спартаком»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия сильно потеряет в зарплате по новому соглашению с красно-белыми. После пролонгации контракта он будет зарабатывать два миллиона евро в год.

Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

Ранее сообщалось, что контракт будет продлён, независимо от пункта о 60 процентах игр, которые Джикия должен провести для активации данной опции.

Напомним, 29-летний центральный защитник выступает за «Спартак» с января 2017 года. В составе красно-белых он становился чемпионом России, а также выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Встреча 3-го тура РПЛ-2023/24 с «Рубином» стала для Джикии 150-й за «Спартак» с капитанской повязкой.

Текущее контрактное соглашение защитника рассчитано до середины 2024 года.