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Стала известна зарплата Джикии по будущему контракту со «Спартаком»

Футболист потеряет приличную сумму в год.
06 августа 2023 16:28
автор: Александр Кожевников

Защитник «Спартака» Георгий Джикия сильно потеряет в зарплате по новому соглашению с красно-белыми. После пролонгации контракта он будет зарабатывать два миллиона евро в год.

Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

Ранее сообщалось, что контракт будет продлён, независимо от пункта о 60 процентах игр, которые Джикия должен провести для активации данной опции.

Напомним, 29-летний центральный защитник выступает за «Спартак» с января 2017 года. В составе красно-белых он становился чемпионом России, а также выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Встреча 3-го тура РПЛ-2023/24 с «Рубином» стала для Джикии 150-й за «Спартак» с капитанской повязкой.

Текущее контрактное соглашение защитника рассчитано до середины 2024 года.

источник: «Евро-футбол.ру»
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