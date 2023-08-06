«Балтика» - «Факел»: стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы калининградской «Балтики» и воронежского «Факела» на матч 3-го тура РПЛ.

«Балтика»: Латышонок, Пуцко, Жиров, Радмановац, Фернандес, Кузьмин, Казаев, Маяров, Галоян, Пряхин, Гузина

«Факел»: Беленов, Кудряшов, Брызгалов, Божин, Чернов, Альшин, Якимов, Мендель, Моцпан, Марков, Аппаев

В первых двух турах калининградцы потерпели два поражения. Сначала подопечные Сергея Игнашевича уступили «Сочи» (0:2), а затем проиграли московскому «Спартаку» (1:2).

Для «Факела» старт сезона оказался таким же неудачным. В 1-м туре «огнеопасные» уступили «Ростову» (1:2), а в первой домашней игре сезона в Воронеже были разгромлены «Локомотивом» (1:4).