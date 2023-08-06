Игорь Акинфеев выразил соболезнования в связи со смертью Мандрыкина 

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев высказался насчёт смерти бывшего голкипера столичного клуба Вениамина Мандрыкина.

«Мой добрый друг, очень светлый человек. Настоящий. И сильный вратарь. Огромная утрата для меня. Очень больно осознавать, что так всё закончилось. Покойся с миром, Веня», — приводит слова 37-летнего футболиста «Матч ТВ».

Добавим, на этапе профессиональной карьеры Мандрыкин играл за «Аланию», ЦСКА, «Томь», «Ростов», «Спартак-Нальчик» и «Динамо» из Брянска. Дважды выходил на поле в составе национальной команды России. Будучи игроком красно-синих три раза стал чемпионом России и завоевал Кубок УЕФА.