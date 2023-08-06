ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Игорь Акинфеев выразил соболезнования в связи со смертью Мандрыкина 

Голкипер армейцев назвал кончину друга своей личной утратой. 
Игорь Акинфеев выразил соболезнования в связи со смертью Мандрыкина 
06 августа 2023 16:29
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РИА Новости

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев высказался насчёт смерти бывшего голкипера столичного клуба Вениамина Мандрыкина.

«Мой добрый друг, очень светлый человек. Настоящий. И сильный вратарь. Огромная утрата для меня. Очень больно осознавать, что так всё закончилось. Покойся с миром, Веня», — приводит слова 37-летнего футболиста «Матч ТВ».

Добавим, на этапе профессиональной карьеры Мандрыкин играл за «Аланию», ЦСКА, «Томь», «Ростов», «Спартак-Нальчик» и «Динамо» из Брянска. Дважды выходил на поле в составе национальной команды России. Будучи игроком красно-синих три раза стал чемпионом России и завоевал Кубок УЕФА.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Спортдиректор «Локомотива» рассказал, на какие позиции клубу необходимы усиления
После трёх туров в РПЛ железнодорожники идут на восьмом месте. 
06.08.2023 17:16
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Кварацхелия объяснил, за счёт чего «Наполи» удалось стать чемпионом Италии 
В прошлом сезоне неаполитанцы впервые за 33 года выиграли Скудетто. 
06.08.2023 17:04
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Стало известно новое название домашнего стадиона «Балтики» 
Сегодня, 6 августа, калининградская команда примет на этой арене «Факел» в рамках РПЛ. 
06.08.2023 16:53
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Борис Игнатьев: Дзюба во встрече с ЦСКА не показал свой уровень
Матч завершился победой ЦСКА со счётом 4:1.
06.08.2023 16:30
Футбол
автор: Александр Кожевников
Стала известна зарплата Джикии по будущему контракту со «Спартаком»
Футболист потеряет приличную сумму в год.
06.08.2023 16:28
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Балтика» - «Факел»: стартовые составы команд
«Балтика» - «Факел»: стартовые составы команд
Игра начнется в 17:30 мск.
06.08.2023 16:28
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Сельта» в ближайшее время может подписать бывшего футболиста «Рубина»
Ранее сообщалось, что на игрока также претендует «Спартак». 
06.08.2023 16:20
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Червиченко высказался об успешном старте «Спартака» в новом сезоне РПЛ 
Московский клуб имеет трёхматчевую победную серию в национальном первенстве. 
06.08.2023 16:09
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.