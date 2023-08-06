Борис Игнатьев: Дзюба во встрече с ЦСКА не показал свой уровень

Заслуженный тренер России Борис Игнатьев оценил игру форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы в матче третьего тура РПЛ с ЦСКА (1:4).

«Дзюба во встрече с ЦСКА не показал свой уровень. Но это потому, что очень грамотно против него играли футболисты обороны ЦСКА. Там больше зависело не от него, а от защитников «армейцев», которые грамотно действовали против Артема. В особенности Роша, про которого я уже говорил. Он здорово играл на опережении и выиграл много единоборств. Не надо сразу вешать ярлыки про разочарование», — цитирует Игнатьева «Евро-Футбол.ру».

После трёх туров «Локомотив» находится на восьмой позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав четыре очка. В четвёртом туре РПЛ «железнодорожники» встретятся с самрскими «Крыльями Советов».