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Борис Игнатьев: Дзюба во встрече с ЦСКА не показал свой уровень

Матч завершился победой ЦСКА со счётом 4:1.
06 августа 2023 16:30
автор: Александр Кожевников

Заслуженный тренер России Борис Игнатьев оценил игру форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы в матче третьего тура РПЛ с ЦСКА (1:4).

«Дзюба во встрече с ЦСКА не показал свой уровень. Но это потому, что очень грамотно против него играли футболисты обороны ЦСКА. Там больше зависело не от него, а от защитников «армейцев», которые грамотно действовали против Артема. В особенности Роша, про которого я уже говорил. Он здорово играл на опережении и выиграл много единоборств. Не надо сразу вешать ярлыки про разочарование», — цитирует Игнатьева «Евро-Футбол.ру».

После трёх туров «Локомотив» находится на восьмой позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав четыре очка. В четвёртом туре РПЛ «железнодорожники» встретятся с самрскими «Крыльями Советов».

источник: «Евро-футбол.ру»
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