ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Стало известно новое название домашнего стадиона «Балтики» 

Сегодня, 6 августа, калининградская команда примет на этой арене «Факел» в рамках РПЛ. 
06 августа 2023 16:53
автор: Глеб Шевяков

В воскресенье, 6 августа домашний стадион «Балтики» был переименован в «Ростех Арену». Об этом сообщает пресс-служба «балтийцев».

Ранее арена носила название города Калининград, в котором базируется клуб.

Как утверждает источник, стадион получил новое имя в связи с партнерским сотрудничеством команды и российской корпорации «Ростех».

Добавим, что сегодня «Балтика» на переименованной арене сыграет против «Факела» в матче 3-го тура чемпионата России. Встреча начнется в 17:30 по московскому времени. Стадион существует с 2018 года и был построен к этому году для проведения игр домашнего чемпионата мира по футболу.

источник: ФК «Балтика»
Спортдиректор «Локомотива» рассказал, на какие позиции клубу необходимы усиления
После трёх туров в РПЛ железнодорожники идут на восьмом месте. 
06.08.2023 17:16
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Кварацхелия объяснил, за счёт чего «Наполи» удалось стать чемпионом Италии 
В прошлом сезоне неаполитанцы впервые за 33 года выиграли Скудетто. 
06.08.2023 17:04
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Борис Игнатьев: Дзюба во встрече с ЦСКА не показал свой уровень
Матч завершился победой ЦСКА со счётом 4:1.
06.08.2023 16:30
Футбол
автор: Александр Кожевников
Игорь Акинфеев выразил соболезнования в связи со смертью Мандрыкина 
Игорь Акинфеев выразил соболезнования в связи со смертью Мандрыкина 
Голкипер армейцев назвал кончину друга своей личной утратой. 
06.08.2023 16:29
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Стала известна зарплата Джикии по будущему контракту со «Спартаком»
Футболист потеряет приличную сумму в год.
06.08.2023 16:28
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Балтика» - «Факел»: стартовые составы команд
«Балтика» - «Факел»: стартовые составы команд
Игра начнется в 17:30 мск.
06.08.2023 16:28
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Сельта» в ближайшее время может подписать бывшего футболиста «Рубина»
Ранее сообщалось, что на игрока также претендует «Спартак». 
06.08.2023 16:20
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Червиченко высказался об успешном старте «Спартака» в новом сезоне РПЛ 
Московский клуб имеет трёхматчевую победную серию в национальном первенстве. 
06.08.2023 16:09
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.