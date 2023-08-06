Стало известно новое название домашнего стадиона «Балтики» 

В воскресенье, 6 августа домашний стадион «Балтики» был переименован в «Ростех Арену». Об этом сообщает пресс-служба «балтийцев».

Ранее арена носила название города Калининград, в котором базируется клуб.

Как утверждает источник, стадион получил новое имя в связи с партнерским сотрудничеством команды и российской корпорации «Ростех».

Добавим, что сегодня «Балтика» на переименованной арене сыграет против «Факела» в матче 3-го тура чемпионата России. Встреча начнется в 17:30 по московскому времени. Стадион существует с 2018 года и был построен к этому году для проведения игр домашнего чемпионата мира по футболу.