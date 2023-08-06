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Кварацхелия объяснил, за счёт чего «Наполи» удалось стать чемпионом Италии 

В прошлом сезоне неаполитанцы впервые за 33 года выиграли Скудетто. 
06 августа 2023 17:04
автор: Глеб Шевяков

Форвард «Наполи» Хвича Кварацхелия прокомментировал победу команды в розыгрыше Серии А в сезоне-2022/2023.

Отметим, что этот чемпионский титул для «адзурри» стал первым за последние 33 года.

«Я думаю, что это был невероятный год для всех, не только для меня. Никто не ожидал скудетто в «Наполи» спустя 33 года, но наша подготовка и готовность всегда выкладываться по максимуму сыграли решающую роль. Так что перед столь выдающимся результатом нет никаких личных заслуг», – приводит слова грузинского футболиста La Gazzetta dello Sport.

Добавим, что по итогам прошедшего сезона Кварацхелия стал лучшим игроком чемпионата Италии. Всего за «Наполи» он сыграл 43 матчей, забил 14 голов и отдал 17 результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 85 миллионов евро.

источник: La Gazzetta dello Sport
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