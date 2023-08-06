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Спортдиректор «Локомотива» рассказал, на какие позиции клубу необходимы усиления

После трёх туров в РПЛ железнодорожники идут на восьмом месте. 
06 августа 2023 17:16
автор: Глеб Шевяков

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов сообщил, что команда по-прежнему работает на трансферном рынке с целью усиления.

«Трансферы на вход планируются. Мы ищем и форварда, и центрального защитника. Но нужны игроки очень хорошего класса, чтобы были сильнее наших — уровня Чорлуки. Сделок на вход, близких к завершению, нет», — приводит слова Ульянова «Чемпионат».

Бывший защитник сборной Хорватии Вердан Чорлука играл в составе столичного клуба на протяжении девяти лет (2012-2021).

Добавим, в настоящее время «Локомотив» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав четыре очка после трёх проведённых матчей. Во вторник, 8 августа, красно-зелёные сыграют в гостях с «Рубином» в рамках Кубка России.

источник: Чемпионат.com
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