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«Манчестер Сити» и «Арсенал» огласили стартовые составы на матч за Суперкубок Англии 

Команды поборются за трофей сегодня, 6 августа, на стадионе «Уэмбли». 
«Манчестер Сити» и «Арсенал» огласили стартовые составы на матч за Суперкубок Англии 
06 августа 2023 17:20
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

«Манчестер Сити» и «Арсенал» назвали стартовые составы команд на матч Суперкубка Англии-2023.

«Манчестер Сити»: Ортега Морено, Уокер, Стоунс, Диаш, Аканджи, Родри, Ковачич, Бернарду Силва, Грилиш, Альварес, Холанд.

«Арсенал»: Рэмсдейл, Уайт, Салиба, Гэбриэл, Тимбер, Парти, Райс, Эдегор, Сака, Мартинелли, Хавертц.

Добавим, очная встреча английских клубов состоится в Лондоне, на арене «Уэмбли», в воскресенье, 6 августа. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
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