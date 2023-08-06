«Манчестер Сити» и «Арсенал» огласили стартовые составы на матч за Суперкубок Англии 

«Манчестер Сити» и «Арсенал» назвали стартовые составы команд на матч Суперкубка Англии-2023.

«Манчестер Сити»: Ортега Морено, Уокер, Стоунс, Диаш, Аканджи, Родри, Ковачич, Бернарду Силва, Грилиш, Альварес, Холанд.

«Арсенал»: Рэмсдейл, Уайт, Салиба, Гэбриэл, Тимбер, Парти, Райс, Эдегор, Сака, Мартинелли, Хавертц.

Добавим, очная встреча английских клубов состоится в Лондоне, на арене «Уэмбли», в воскресенье, 6 августа. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.