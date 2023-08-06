«Акрон» продолжил победную серию в Первой лиге, обыграв «Аланию»

«Акрон» в домашнем матче четвертого тура Первой лиги победил «Аланию» со счетом 1:0.

На 20-й минуте забил нападающий Абу-Саид Эльдарушев.

Клуб из Тольятти выиграл все четыре игры в турнире и стала единоличном лидером. Команда из Владикавказа с 7 очками идет четвертой.

В следующем туре «Алания» примет «Торпедо», а «Акрон» сыграет в гостях против «СКА-Хабаровска». Матчи пройдут 13 августа.

Первая лига

4-й тур

«Акрон» (Тольятти) – «Алания» (Владикавказ) – 1:0 (1:0)

Гол: Эльдарушев, 20