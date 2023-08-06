ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Краснодар» объявил о трансфере защитника Оласы из «Вальядолида»

Игрок является воспитанником академии «Ривер Плейта».
«Краснодар» объявил о трансфере защитника Оласы из «Вальядолида»
06 августа 2023 17:58
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ФК «Краснодар»

Защитник «Реала Вальядолид» Лукас Оласа перешёл в «Краснодар». Об этом сообщает пресс-служба «быков».

Как утверждает источник, 29-летний футболист заключил с краснодарской командой контракт на два года с правом продления еще на сезон.

Добавим, за свою карьеру Оласа успел поиграть за «Ривер Плейт», «Бока Хуниорс», «Сельту» и «Вальядолид». В январе прошлого года он был арендован «Эльче», за который провёл пять матчей и отличился одним забитым мячом. Также на его счету одна игра в составе сборной Уругвая.

источник: ФК «Краснодар»
Непомнящий оценил победу ЦСКА над «Локомотивом» в матче 3-го тура РПЛ 
Игра состоялась в субботу, 5 августа. 
06.08.2023 18:42
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Стали известны сроки возвращения защитника «Динамо» Дасы
Игрок получил травму в матче второго тура РПЛ.
06.08.2023 18:39
Футбол
автор: Александр Кожевников
Легенда ЦСКА отреагировал на смерть Мандрыкина
Вратарь умер от инфаркта.
06.08.2023 18:35
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Балтика» - «Факел»: в первом тайме команды обменялись голами
Счёт в матче - 1:1.
06.08.2023 18:23
Футбол
автор: Александр Кожевников
Три турецких клуба отказались от кандидатуры Магомеда-Шапи Сулейманова 
Прошедший сезон игрок «Краснодара» провёл в чемпионате Израиля. 
06.08.2023 18:19
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Вендел может сыграть против «Динамо»
«Зенит» внес бразильца в запас.
06.08.2023 18:11
Футбол
автор: Максим Скороходов
Кассьерра и Захарян попали в стартовый состав «Зенита» и «Динамо» на матч РПЛ 
Кассьерра и Захарян попали в стартовый состав «Зенита» и «Динамо» на матч РПЛ 
Команды встретятся на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге сегодня, 6 августа.
06.08.2023 18:02
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Акрон» продолжил победную серию в Первой лиге, обыграв «Аланию»
Клуб и Тольятти в четырех турах набрал максимум очков.
06.08.2023 17:56
Футбол
автор: Максим Скороходов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.