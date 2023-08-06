«Краснодар» объявил о трансфере защитника Оласы из «Вальядолида»

Защитник «Реала Вальядолид» Лукас Оласа перешёл в «Краснодар». Об этом сообщает пресс-служба «быков».

Как утверждает источник, 29-летний футболист заключил с краснодарской командой контракт на два года с правом продления еще на сезон.

Добавим, за свою карьеру Оласа успел поиграть за «Ривер Плейт», «Бока Хуниорс», «Сельту» и «Вальядолид». В январе прошлого года он был арендован «Эльче», за который провёл пять матчей и отличился одним забитым мячом. Также на его счету одна игра в составе сборной Уругвая.