Три турецких клуба отказались от кандидатуры Магомеда-Шапи Сулейманова 

Форвард «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов был предложен трём турецким командам. Об этом сообщает Sport24.ru.

Как утверждает источник, «Антальяспор», «Коньяспор» и «Фатих Карагюмрюк» получили предложения подписать 23-летнего футболиста. Сообщается, что команды отказались приобретать российского игрока у «быков».

Добавим, Шапи воспитывался в академии «Краснодара» с 2013 года. В минувшем сезоне он играл в составе «Хапоэла Беэр-Шева» на правах аренды. Всего за израильскую команду он сыграл 35 матчей, забил пять голов и отдал шесть результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет два с половиной миллиона евро.