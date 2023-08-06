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Три турецких клуба отказались от кандидатуры Магомеда-Шапи Сулейманова 

Прошедший сезон игрок «Краснодара» провёл в чемпионате Израиля. 
06 августа 2023 18:19
автор: Глеб Шевяков

Форвард «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов был предложен трём турецким командам. Об этом сообщает Sport24.ru.

Как утверждает источник, «Антальяспор», «Коньяспор» и «Фатих Карагюмрюк» получили предложения подписать 23-летнего футболиста. Сообщается, что команды отказались приобретать российского игрока у «быков».

Добавим, Шапи воспитывался в академии «Краснодара» с 2013 года. В минувшем сезоне он играл в составе «Хапоэла Беэр-Шева» на правах аренды. Всего за израильскую команду он сыграл 35 матчей, забил пять голов и отдал шесть результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет два с половиной миллиона евро.

источник: Sport24.ru
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