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Легенда ЦСКА отреагировал на смерть Мандрыкина

Вратарь умер от инфаркта.
06 августа 2023 18:35
автор: Максим Скороходов

Советский защитник, экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на смерть бывшего вратаря армейцев Вениамина Мандрыкина.

«Его действий на футбольном поле я не помню, он же играл 20 лет назад. Так что никакими впечатлениями от его игры поделиться не могу. Его же заменил Акинфеев почти сразу, с тех пор вот Игорь и играет.

Очень жаль, что так случилось», - приводит «Газета.ru» слова Пономарева.

На этапе профессиональной карьеры Мандрыкин играл за «Аланию», ЦСКА, «Томь», «Ростов», «Спартак-Нальчик» и «Динамо» из Брянска. Дважды выходил на поле в составе национальной команды России. Будучи игроком красно-синих три раза стал чемпионом России и завоевал Кубок УЕФА.

В 2010-м Вениамин попал в ДТП и сломал позвоночник. После этого Мандрыкин оказался прикован к инвалидной коляске.

источник: «Газета.Ru»
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