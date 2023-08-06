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Непомнящий оценил победу ЦСКА над «Локомотивом» в матче 3-го тура РПЛ 

Игра состоялась в субботу, 5 августа. 
06 августа 2023 18:42
автор: Глеб Шевяков

Бывший главный тренер «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий подвёл итоги матча 3-го тура чемпионата России, в котором ЦСКА на своём поле разгромил «Локомотив» со счётом 4:1.

«До матча я не ожидал такого итога. Но хозяева использовали свои шансы. У «Локомотива», конечно, серьезные силы в атаке, но вот в игре в обороне есть проблемы. Считаю, что результат справедлив. Понятно, что на нем сказалось везение, пенальти, тем не менее, «Локомотив» на большее вчера не наиграл», — приводит слова 79-летнего специалиста «Евро-Футбол.Ру».

Добавим, в настоящее время ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков после трёх матчей. «Локомотив» располагается на восьмой позиции, имея в своём активе четыре очка.

источник: «Евро-футбол.ру»
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