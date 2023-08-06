«Манчестер Сити» и «Арсенал» играют вничью после первого тайма матча за Суперкубок Англии 

В Лондоне, на стадионе «Уэмбли» завершился первый тайм матча за Суперкубок Англии между «Манчестер Сити» и «Арсеналом».

Отметим, что футболисты ушли на перерыв при счете 0:0.

В первом тайме «горожане» больше владели мячом (63 на 37), однако уступили лондонскому клубу по количеству ударов (3-4) и по показателю ударов в створ ворот (0-2).

Добавим, что по итогам сезона-2022/2023 «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии, а «Арсенал» занял второе место в турнирной таблице АПЛ.