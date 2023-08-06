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«Балтика» - «Факел»: хозяева вышли вперёд в начале второго тайма

Счёт в матче - 2:1.
06 августа 2023 18:52
автор: Александр Кожевников

В Калининграде в эти минуты проходит матч третьего тура российской Премьер-лиги, в котором местная «Балтика» встречается с воронежским «Факелом».

В начале второго тайма хозяева вышли вперед во второй раз за время матча - отличился Тамерлан Мусаев.

Первый гол в матче был забит на восьмой минуте - Василий Черов срезал мяч в свои ворота, благодаря чему «Балтика» вышла вперёд.

Через шесть минут «Факел» отыгрался - отличился Вячеслав Якимов.

Обе команды начали сезон РПЛ с двух поражений.

источник: «Советский спорт»
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