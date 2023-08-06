«Балтика» - «Факел»: хозяева вышли вперёд в начале второго тайма

В Калининграде в эти минуты проходит матч третьего тура российской Премьер-лиги, в котором местная «Балтика» встречается с воронежским «Факелом».
В начале второго тайма хозяева вышли вперед во второй раз за время матча - отличился Тамерлан Мусаев.
Первый гол в матче был забит на восьмой минуте - Василий Черов срезал мяч в свои ворота, благодаря чему «Балтика» вышла вперёд.
Через шесть минут «Факел» отыгрался - отличился Вячеслав Якимов.
Обе команды начали сезон РПЛ с двух поражений.
источник: «Советский спорт»