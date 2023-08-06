«Торино» нашёл замену Алексею Миранчуку в «Марселе»

Руководство «Торино» рассматривает возможность аренды полузащитника «Марселя» Руслана Малиновского. Об этом сообщает Footmercato.

По информации источник, главный тренер туринского клуба Иван Юрич считает, что украинец способен заменить российского футболиста Алексея Миранчука, который после завершения сезона-2022/2023 вернулся в «Аталанту». Сообщается, что игрок «олимпийцев» не против вернуться в чемпионат Италии.

«Марсель» готов арендовать украинского хавбека с правом выкупа за десять миллионов евро.

Напомним, что в начале прошедшего сезона «Марсель» арендовал Малиновского у «Аталанты» и по ходу сезона выкупил его у итальянского клуба. Всего за французскую команду он провёл 23 матча, отличился двумя забитыми мячами и отдал один ассист.