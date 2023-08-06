Стали известны стартовые составы «Сочи» и «Ахмата» на матч 3-го тура в РПЛ 

«Сочи» и «Ахмат» назвали стартовые составы команд на матч 3-го тура чемпионата России.

Отметим, что очная встреча состоится сегодня, 6 августа, на домашней арене сочинской команды и начнётся в 20:00 по московскому времени.

«Сочи»: Заболотный, Миладинович, Дркушич, Литвинов, Макарчук, Нобоа, Кравцов, Заика, Юсупов, Джорджевич, Мигель.

«Ахмат»: Шелия, Тодорович, Челикович, Уциев, Харин, Тимофеев, Камилов, Бериша, Ильин, Олейников, Конате.

В настоящее время «Сочи» располагается на девятом место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав три очка после двух матчей. «Ахмат» идёт на 15-й позиции, не имея в своём активе очков.