«Балтика» обыграла «Факел» в матче РПЛ

В Калининграде завершился матч третьего тура российской Премьер-лиги, в котором местная «Балтика» встречалась с воронежским «Факелом».

Первый гол в матче был забит на восьмой минуте - Василий Черов срезал мяч в свои ворота, благодаря чему «Балтика» вышла вперёд.

Через шесть минут «Факел» отыгрался - отличился Вячеслав Якимов.

В начале второго тайма хозяева вышли вперед во второй раз за время матча - отличился Тамерлан Мусаев.

Больше до конца матча зрители голов не увидели.

Напомним, обе команды начали сезон РПЛ с двух поражений.

Чемпионат России. РПЛ

3-й тур

«Балтика» - «Факел» - 2:1 (1:1)

Голы: Черов, 8 (автогол), Мусаев, 46. - Якимов, 14.