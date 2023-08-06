«Балтика» обыграла «Факел» в матче РПЛ

В Калининграде завершился матч третьего тура российской Премьер-лиги, в котором местная «Балтика» встречалась с воронежским «Факелом».
Первый гол в матче был забит на восьмой минуте - Василий Черов срезал мяч в свои ворота, благодаря чему «Балтика» вышла вперёд.
Через шесть минут «Факел» отыгрался - отличился Вячеслав Якимов.
В начале второго тайма хозяева вышли вперед во второй раз за время матча - отличился Тамерлан Мусаев.
Больше до конца матча зрители голов не увидели.
Напомним, обе команды начали сезон РПЛ с двух поражений.
Чемпионат России. РПЛ
3-й тур
«Балтика» - «Факел» - 2:1 (1:1)
Голы: Черов, 8 (автогол), Мусаев, 46. - Якимов, 14.
источник: «Советский спорт»